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22:50 (мск), источник: ТАСС

Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из «Интернов»

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следователи подозревают в смертельном избиении в Парке Горького в Москве питерского блогера Стаса Думкина сына актера телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В убийстве Стаса Думкина подозревается 23-летний Корней Макаров», — сказал собеседник агентства, отметив, что подозреваемый является сыном актера Сергея Макарова.

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По данным источника, 13 августа 29-летний питерский блогер Стас Думкин гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. После чего они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

По данному факту следственные органы ГСУ СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть»).

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что установлен и опознан подозреваемый в преступлении. «Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия. Следственное управление по Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы», — сообщила она.

По уголовному делу уже допрошены участники и очевидцы преступления.

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