Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из «Интернов»

«В убийстве Стаса Думкина подозревается 23-летний Корней Макаров», — сказал собеседник агентства, отметив, что подозреваемый является сыном актера Сергея Макарова.

Видео Видео конфликта с гибелью блогера в парке Горького передали следствию

По данным источника, 13 августа 29-летний питерский блогер Стас Думкин гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. После чего они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

По данному факту следственные органы ГСУ СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть»).

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что установлен и опознан подозреваемый в преступлении. «Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия. Следственное управление по Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы», — сообщила она.