В Ростовской области водитель бензовоза протаранил частный дом
ДТП с участием бензовоза произошло в Ростовской области.
ДТП с участием бензовоза произошло в Ростовской области.
Водитель фуры не справился с управлением и протаранил лчастный дом. ЧП произошло на трассе по направлению Ростов — Кагальницкая.
По данным panram.ru, машину вынесло на обочину на спуске с трассы, а удар был такой силы, что старенькая постройка рухнула.
К счастью, в момент аварии в доме никого не было, благодаря чему обошлось без трагических последствий. Водитель бензовоза не пострадал.