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09:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области водитель бензовоза протаранил частный дом

ДТП с участием бензовоза произошло в Ростовской области.

Водитель фуры не справился с управлением и протаранил лчастный дом. ЧП произошло на трассе по направлению Ростов — Кагальницкая.

По данным panram.ru, машину вынесло на обочину на спуске с трассы, а удар был такой силы, что старенькая постройка рухнула.

К счастью, в момент аварии в доме никого не было, благодаря чему обошлось без трагических последствий. Водитель бензовоза не пострадал.

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