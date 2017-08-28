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08:57 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области изнутри полыхал салон легковушки «Тойота»

Во время возгорания никто не пострадал.

Источник: Новости Воронежа

В 20:44 воскресенья, 27 августа 2017 года, на пульт МЧС пришло сообщение о том, что на автодороге «Таловая — Бутурлиновка» в Таловском районе полыхает автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что пламенем объята «Тойота Камри». С возгоранием удалось управиться уже в 20:59.

«На месте работали одно пожарное отделение и дознаватель», — рассказали в МЧС.

После тушения стало ясно, что машина получила серьезные повреждения. На площади в половину квадратного метра выгорел салон легковушки. Обошлось без погибших или пострадавших. Теперь предстоит выяснить причину пожара.

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