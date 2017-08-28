В Воронежской области изнутри полыхал салон легковушки «Тойота»
Во время возгорания никто не пострадал.
Во время возгорания никто не пострадал.
В 20:44 воскресенья, 27 августа 2017 года, на пульт МЧС пришло сообщение о том, что на автодороге «Таловая — Бутурлиновка» в Таловском районе полыхает автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что пламенем объята «Тойота Камри». С возгоранием удалось управиться уже в 20:59.
«На месте работали одно пожарное отделение и дознаватель», — рассказали в МЧС.
После тушения стало ясно, что машина получила серьезные повреждения. На площади в половину квадратного метра выгорел салон легковушки. Обошлось без погибших или пострадавших. Теперь предстоит выяснить причину пожара.