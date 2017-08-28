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04:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Случай с облитыми зеленкой хабаровчанками совершенно дикий — Игорь Чесницкий

Происшествие, в которое вылился конфликт водителя хабаровского такси и двух девушек-пассажиров — за гранью добра и зла. Об этом в беседе с корр. ИА AmurMedia заявил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Чесницкий.

Источник: AmurMedia

Омбудсмен уже взял ситуацию на личный контроль и считает, что таксиста необходимо наказать по всей строгости.

Возмутительная ситуация, жертвами которой стали две юные хабаровчанки, произошла на выходных. Информагентство сообщало, что водитель такси «Максим» заставил девушек вымазать лица зеленкой — пассажирки не заплатили за проезд. Ситуация моментально просочилась в соцсети, привлекла внимание правоохранителей и общественников. Не остался в стороне и уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.

— Сегодня утром я узнал о случившемся, уже дал команду разбираться с этим делом. Случай совершенно дикий. И человек, который это сделал, должен быть наказан по всей строгости. Это, как минимум, злостное хулиганство, а то и причинение вреда здоровью: лицо, глаза могли повредить, — прокомментировал Игорь Чесницкий.

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Удивительно, что на вопиющий случай хабаровчане отреагировали в социальных сетях неоднозначно. Многие пользователи встали на сторону таксиста: потих мнению, именно так и нужно расправляться с пассажирами, которые пытаются проехать «зайцем». Однако омбудсмен считает, что о таком объяснении поступка водителя и речи быть не может.

— Какая разница, зачем эти девушки сели в машину, с деньгами или без, расплатились или нет? Если водители понял, что они не заплатят ему, нужно было отвезти их в полицию и решить вопрос по закону. То, что сделано — оно за гранью добра и зла. Подобные ситуации очень часто с таксистами происходят, когда пассажиры не платят, но всегда можно разобраться в правовом поле. А здесь мы видим какое-то надругательство над несовершеннолетними. Это вызывает только возмущение, — отметил уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.

Игорь Чесницкий заявил, что правоохранители должны с максимальным вниманием взяться за этот случай.

— Нужно найти этих девушек, они в любом случае являются потерпевшей стороной. Я буду держать эту ситуацию на контроле, просто так для обидчика этих детей это не закончится. И, я думаю, такой же позиции придерживаться будут силовые ведомства, — подчеркнул уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.

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