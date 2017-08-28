В Челябинске и Карталах полицейские изъяли поддельные полисы ОСАГО
Сотрудники ГИБДД в Челябинске и Карталах поймали трех водителей с поддельными полисами ОСАГО.
Сотрудники ГИБДД в Челябинске и Карталах поймали трех водителей с поддельными полисами ОСАГО.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске по улице Кирова у 21-летнего водителя автомобиля изъят полис ОСАГО с признаками подделки.
Еще два полиса с признаками подделки были изъяты в городе Карталы. Против злоумышленников заведены уголовные дела.
Им грозит штраф до 80 тыс. руб., либо арест до 6 месяцев.