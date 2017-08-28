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07:19 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске и Карталах полицейские изъяли поддельные полисы ОСАГО

Сотрудники ГИБДД в Челябинске и Карталах поймали трех водителей с поддельными полисами ОСАГО.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске по улице Кирова у 21-летнего водителя автомобиля изъят полис ОСАГО с признаками подделки.

Еще два полиса с признаками подделки были изъяты в городе Карталы. Против злоумышленников заведены уголовные дела.

Им грозит штраф до 80 тыс. руб., либо арест до 6 месяцев.

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