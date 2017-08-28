Полиция проверяет инцидент с умыванием зеленкой двух девушек в Хабаровске

На выложенной в интернете записи видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, и еще один человек снимает происходящее на видео. Мужчины смеются и шутят, что девушки попадут на YouTube. Кто-то из них замечает, что девушкам нужно в Вяземск (небольшой город в двух часах езды от Хабаровска), и еще они «без денег ездят».