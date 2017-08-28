Приморский бизнесмен обидел подчиненных

Директор ООО «Производственная монтажная компания», фигурант полностью не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату, а также компенсацию за неиспользованный отпуск 7 работникам предприятия.

В результате этого перед ними образовалась задолженность на общую сумму 1 млн 264 тыс. 809 руб. При этом имеющиеся у предприятия денежные средства были потрачены генеральным директором на иные цели.

В целях избежать ответственности за нарушения в сфере оплаты труда фигурант организовал трудоустройство этих работников в другую, подконтрольную ему фирму — ООО «Строитель 2015». Между тем, сами работники полагали, что принимались на работу именно в ООО «Производственная монтажная компания».

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Также суд признал незаконным государственную регистрацию юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2015» — сообщает Прокуратура Приморья.