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06:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский бизнесмен обидел подчиненных

В Находке осужден предприниматель за невыплату заработной платы работникам свыше двух месяцев, сообщает ИА «Deita.ru».

Директор ООО «Производственная монтажная компания», фигурант полностью не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату, а также компенсацию за неиспользованный отпуск 7 работникам предприятия.

В результате этого перед ними образовалась задолженность на общую сумму 1 млн 264 тыс. 809 руб. При этом имеющиеся у предприятия денежные средства были потрачены генеральным директором на иные цели.

В целях избежать ответственности за нарушения в сфере оплаты труда фигурант организовал трудоустройство этих работников в другую, подконтрольную ему фирму — ООО «Строитель 2015». Между тем, сами работники полагали, что принимались на работу именно в ООО «Производственная монтажная компания».

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Также суд признал незаконным государственную регистрацию юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2015» — сообщает Прокуратура Приморья.

Михаил Грач

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