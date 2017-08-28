В Актюбинской области чиновник заявил о похищении его жены и сына

Инцидент произошел 17 августа в 3:30.

Мужчина заявил, что членов его семьи якобы прямо во дворе дома запихнули в автомашину «Мицубиси-Паджеро» и увезли в неизвестном направлении.

Жене управленца 37 лет, а сыну — 4 года.

Стражи порядка тут же объявили операцию «Перехват» и всю ночь искали машины этой марки, собирали во дворе окурки и жвачки в надежде выйти на след преступников.

В полдень следующего дня супруга управленца вернулась домой.

Удивленная женщина объяснила стражам порядка, что вечером поссорилась с мужем, вызвала такси и уехала вместе с сыном ночевать к подруге.

Похищения, которое примерещилось ее 41-летнему мужу, оказывается, не было.