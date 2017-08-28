В Минусинске в одном из частных домов нашли избитую женщину

К сотрудникам вневедомственной охраны обратился мужчина. Он сообщил, что в частном доме по ул. Набережной нашел избитую женщину. Прибыв на место происшествия, бойцы Росгвардии обнаружили пострадавшую в тяжелом состоянии.

Работники ведомства опросили местных жителей и выяснили, что к избиению могли быть причастны двое местных жителей. По горячим следам в нескольких кварталах от дома потерпевшей был задержан один из них. В скором времени нашли и второго подозреваемого.