Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Галкин ответил Пенсионному фонду на предложение для Пугачевой
Тест: что вы знаете о кирпиче?
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
1070 годовщина независимости Индии
05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Минусинске в одном из частных домов нашли избитую женщину

В Минусинске двое мужчин избили женщину. Об этом сообщает пресс-служба краевого Управление Росгвардии.

К сотрудникам вневедомственной охраны обратился мужчина. Он сообщил, что в частном доме по ул. Набережной нашел избитую женщину. Прибыв на место происшествия, бойцы Росгвардии обнаружили пострадавшую в тяжелом состоянии.

Работники ведомства опросили местных жителей и выяснили, что к избиению могли быть причастны двое местных жителей. По горячим следам в нескольких кварталах от дома потерпевшей был задержан один из них. В скором времени нашли и второго подозреваемого.

В результате было заведено уголовное дело по 111 статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Один из задержанных, 28-летний местный житель, оказался ранее судим. Расследование продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярский активист доказал неэффективность виадуков на улицах города
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Генконсульство РФ в Хьюстоне оказалось в зоне затопления
МИД Мексики ответил Трампу по поводу строительства стены
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь