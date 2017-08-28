В Минусинске в одном из частных домов нашли избитую женщину
В Минусинске двое мужчин избили женщину. Об этом сообщает
В Минусинске двое мужчин избили женщину. Об этом сообщает
К сотрудникам вневедомственной охраны обратился мужчина. Он сообщил, что в частном доме по ул. Набережной нашел избитую женщину. Прибыв на место происшествия, бойцы Росгвардии обнаружили пострадавшую в тяжелом состоянии.
Работники ведомства опросили местных жителей и выяснили, что к избиению могли быть причастны двое местных жителей. По горячим следам в нескольких кварталах от дома потерпевшей был задержан один из них. В скором времени нашли и второго подозреваемого.
В результате было заведено уголовное дело по 111 статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Один из задержанных, 28-летний местный житель, оказался ранее судим. Расследование продолжается.