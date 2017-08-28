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07:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На детской площадке в Новосибирске нашли змею

Инцидент произошел 27 августа в Калининском районе, змею обнаружили очевидцы, об этом сообщили спасатели МАСС.

Источник: Вести - Новосибирск

На детской площадке в Новосибирске нашли змею 27 августа, рассказали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.

Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники МАСС поймали ужа, вывезли его за город и отпустили. По словам спасателей, ужи не представляют опасности для людей.

Если змея оказывается не опасной для человека, то спасатели просто отпускают ее в лесополосе за чертой города. Когда сотрудники спасательной службы не могут определить это самостоятельно или змея похожа на эксклюзивную или домашнюю, они связываются со специалистами из Новосибирского зоопарка, рассказывали ранее сотрудники МАСС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, на минувшей неделе змею обнаружили на территории детского сада в Калининском районе Новосибирска.

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