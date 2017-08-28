На детской площадке в Новосибирске нашли змею

Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники МАСС поймали ужа, вывезли его за город и отпустили. По словам спасателей, ужи не представляют опасности для людей.

Если змея оказывается не опасной для человека, то спасатели просто отпускают ее в лесополосе за чертой города. Когда сотрудники спасательной службы не могут определить это самостоятельно или змея похожа на эксклюзивную или домашнюю, они связываются со специалистами из Новосибирского зоопарка, рассказывали ранее сотрудники МАСС.