На детской площадке в Новосибирске нашли змею
Инцидент произошел 27 августа в Калининском районе, змею обнаружили очевидцы, об этом сообщили спасатели МАСС.
Инцидент произошел 27 августа в Калининском районе, змею обнаружили очевидцы, об этом сообщили спасатели МАСС.
На детской площадке в Новосибирске нашли змею 27 августа, рассказали спасатели муниципальной
Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники МАСС поймали ужа, вывезли его за город и отпустили. По словам спасателей, ужи не представляют опасности для людей.
Если змея оказывается не опасной для человека, то спасатели просто отпускают ее в лесополосе за чертой города. Когда сотрудники спасательной службы не могут определить это самостоятельно или змея похожа на эксклюзивную или домашнюю, они связываются со специалистами из Новосибирского зоопарка, рассказывали ранее сотрудники МАСС.
Напомним, на минувшей неделе змею обнаружили на территории детского сада в Калининском районе Новосибирска.