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06:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Залётного наркодилера в Приморье упрячут за решетку

Во Владивостоке фигурант уголовного дела, обвиняемый в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения и синтетического ряда в особо крупном размере, предстанет перед судом, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Как рассказали в пресс-службе управления, полицейские задержали злоумышленника в тот момент, когда тот пытался сбыть наркотики через систему «закладок».

Следственным подразделением отдела полиции было возбуждено уголовное дело. При проведении личного досмотра подозреваемого полицейские изъяли психотропное вещество, доза которого рассчитана на одно употребление. В ходе обыска машины и квартиры задержанного обнаружена и изъята оставшаяся часть наркотиков. Экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотическими: более полукилограмма психотропных веществ, свыше полутора килограммов масла каннабиса в полимерных свертках, шприцах, банках и бутылках и 5 видов наркотических средств синтетического ряда.

Полицией установлено, что мужчина приехал во Владивосток в октябре 2016 года с целью незаконного обогащения от сбыта наркотиков и психотропных веществ. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий доказана причастность фигуранта к совершению преступления.

Производство следственных действий окончено. Уголовное дело по обвинению жителя Амурской области в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.

На период следствия в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, Советский районный суд г. Владивостока приговорил к реальному лишению свободы трех местных жителей, которые признаны виновными в сбыте и изготовлении наркотиков. Как установлено в судебном заседании, в марте 2012 году с целью получения прибыли от продажи наркотических средств, житель краевого центра организовал преступную группу, в состав которой вошли еще несколько человек.

Екатерина Брязгунова

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