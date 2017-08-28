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10:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Крупное ДТП произошло под Новосибирском

Авария случилась поздно вечером 27 августа на Северном объезде, об этом сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Крупное ДТП произошло под Новосибирском вечером 27 августа на Северном объезде, рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

При движении в сторону Пашино столкнулись четыре автомобиля — «Лада 2114», «Mazda Demio», «Toyota Funcargo» и «Honda». Все они получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина. Ее увезла бригада реаниматологов.

Подробности произошедшего выясняются.

Напомним, в середине августа на Северном объезде произошла еще одна авария. Немецкий седан влетел в груженый «КАМАЗ».

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