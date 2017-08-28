Крупное ДТП произошло под Новосибирском
Авария случилась поздно вечером 27 августа на Северном объезде, об этом сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария случилась поздно вечером 27 августа на Северном объезде, об этом сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Крупное ДТП произошло под Новосибирском вечером 27 августа на Северном объезде, рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
При движении в сторону Пашино столкнулись четыре автомобиля — «Лада 2114», «Mazda Demio», «Toyota Funcargo» и «Honda». Все они получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина. Ее увезла бригада реаниматологов.
Подробности произошедшего выясняются.
Напомним, в середине августа на Северном объезде произошла еще одна авария. Немецкий седан влетел в груженый «КАМАЗ».