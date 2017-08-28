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07:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Грибники нашли человеческий скелет в Бердском лесу

Труп мужчины пролежал не менее полугода, на нем сохранилась одежда, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

Грибники нашли человеческий скелет в Бердском лесу за ледовым дворцом спорта, об этом рассказали в издании «Курьер. Среда. Бердск».

По предварительной информации, труп пролежал в лесу не менее полугода. На костях не осталось плоти, но одежда сохранилась. Мужчину нашла местные грибники за ледовым дворцом спорта «Бердск».

«Скелет лежал возле дерева, он не был закопан. Вероятно, это был бродяга, который обитал в лесных зарослях и умер своей смертью», — добавили в издании.

Причина смерти пока не установлена.

Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

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