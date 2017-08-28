Подозреваемый совершил побег от сопровождающих полицейских в Караганде
23-летний подследственный сбежал от сопровождавших его сотрудников полиции при конвоировании до спецавтомашины, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
23-летний подследственный сбежал от сопровождавших его сотрудников полиции при конвоировании до спецавтомашины, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Информацию о сбежавшем из здания суда подследственном впервые опубликовал на своей странице в Facebook карагандинец Ерлан Джетенов.
Также он опубликовал ориентировку на разыскиваемого и его фотографию.
«Карагандинские полицейские опять “отличились”. Из здания районного суда, что по улице Крылова, сбежал
В
«26 августа текущего года в ходе
Также он добавил, что до побега Бырса Д. С. был задержан по подозрению в совершении ряда краж.