Подозреваемый совершил побег от сопровождающих полицейских в Караганде

Информацию о сбежавшем из здания суда подследственном впервые опубликовал на своей странице в Facebook карагандинец Ерлан Джетенов.

Также он опубликовал ориентировку на разыскиваемого и его фотографию.

«Карагандинские полицейские опять “отличились”. Из здания районного суда, что по улице Крылова, сбежал следственно-арестованный. Парень улизнул прямо из-под носа конвоиров. Говорят, он бежал по улице в наручниках и просил у прохожих стамеску и молоток. Полицейские прочесали всю Михайловку, но беглеца найти не сумели. Так что если заметите этого парня, сообщите стражам порядка. Особые приметы — на запястьях наручники)», — написал в своем посте Джетенов (орфография и пунктуация сохранены — прим. автора).

В пресс-службе ДВД области успокоили граждан. По данным полиции, разыскиваемый найден и уже задержан.

«26 августа текущего года в ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками криминальной полиции области задержан гражданин Бырса Д. С. 1994 года рождения, который при конвоировании до спецавтомашины скрылся от сопровождавших его сотрудников полиции. В настоящий момент задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся досудебное расследование и служебная проверка по факту побега», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.