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07:53 (мск), источник: Интерфакс

Площадь природных пожаров в Иркутской области сократилась почти в три раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — По данным на утро понедельника в Иркутской области действует 16 природных пожара на общей площади 135,6 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального правительства. За два выходных дня на землях лесного фонда ликвидирован 31 природный пожар на общей площади 231 тыс. 467 га, все в Катангском районе. Только за минувшие сутки площадь возгораний сократилась более чем на 200 тыс. га, говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным областного правительства, продолжается тушение четырех пожаров на площади 713 га, также в Катангском районе.

В зоне космического мониторинга под наблюдением остаются 12 пожаров, все также в Катангском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 134 тыс. 938 га — 51 тыс. 384 га тайги и 83 тыс. 554 га лесотундры. Тушение их не ведется из-за крайней удаленности и отсутствию угроз для объектов экономики и населенных пунктов — данное решение принято областной комиссией по ЧС.

Как сообщалось, утром в пятницу в регионе было зарегистрировано 49 природных пожаров на общей площади 371,5 тыс. га, все — в зоне космического мониторинга в самом северном Катангском районе региона. Таким образом, площадь пожаров снизилась в 2,7 раза.

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник III класс пожарной опасности ожидается в Слюдянском, Баядаевском и Ольхонском районах. На остальной территории области установился низкий класс пожарной опасности.

В свою очередь пресс-служба Иркутского гидрометцентра сообщает, что в Иркутской области наступило похолодание из-за прихода холодных воздушных масс с северных районов Западной Сибири.

«Преобладает дождливая и ветреная погода, понизилась температура воздуха. В Катангском районе в ночные часы столбик термометра уже опускался до 0 градусов C. В Иркутске средняя суточная температура воздуха удерживается около +12 градусов, и это на 1−2 ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с апреля текущего года в регионе наблюдалась жаркая ветреная погода, перемежающаяся дождями.

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