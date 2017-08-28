На трассе Екатеринбург — Тюмень иномарка задавила мужчину

В ночь на 26 августа 2017 года на 240-м километре трассы Екатеринбург- Тюмень Hyundai сбил мужчину, который стоял на дороге. Пешеход скончался на месте. Его личность пока не установлена, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.