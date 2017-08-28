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07:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На трассе Екатеринбург — Тюмень иномарка задавила мужчину

Его личность не установлена.

В ночь на 26 августа 2017 года на 240-м километре трассы Екатеринбург- Тюмень Hyundai сбил мужчину, который стоял на дороге. Пешеход скончался на месте. Его личность пока не установлена, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

40-летнего водителя авто доставили в больницу с порезами руки.

Следует отметить, что на одежде пешехода не было светоотражателей.

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