В Миассе задержан мотоциклист, сбивший ребенка
Водитель скрылся с места ДТП, девочка доставлена в больницу.
Водитель скрылся с места ДТП, девочка доставлена в больницу.
В Миассе (Челябинская область) задержан мотоциклист, сбивший ребенка, — 12-летняя девочка находится в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним,
«Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Миасса.
Там добавили, что мотоциклист был задержан в течение двух часов. Им оказался местный житель 1985 года рождения.
По факту ДТП организована проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении мужчины к уголовной и административной ответственности.