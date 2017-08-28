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07:41 (мск), источник: dostup1.ru

В Миассе задержан мотоциклист, сбивший ребенка

Водитель скрылся с места ДТП, девочка доставлена в больницу.

В Миассе (Челябинская область) задержан мотоциклист, сбивший ребенка, — 12-летняя девочка находится в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 26 августа. В селе Смородинка мотоцикл совершил наезд на ребенка 2005 года рождения, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части. Водитель с места аварии скрылся.

«Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Миасса.

Там добавили, что мотоциклист был задержан в течение двух часов. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

По факту ДТП организована проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении мужчины к уголовной и административной ответственности.

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