В Омске двадцать человек эвакуировались из загоревшегося магазина
Пожарные справились с огнем за 23 минуты с момента поступления вызова. Люди не пострадали.
Пожарные справились с огнем за 23 минуты с момента поступления вызова. Люди не пострадали.
В минувшее воскресенье, 27 августа, около 16:33 часов в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании магазина в Советском округе. Огонь охватил пристройку к пятиэтажному дому на проспекте Мира.
Как уточняет «Вечерний Омск», в момент возгорания в помещении находилось около 20 человек. Все покупатели и продавцы эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.
Огнеборцы локализовали огонь в через 18 минут и полностью ликвидировали пожар в 16:56 часов. К тушению привлекались 16 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.
По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил использования электрооборудования.