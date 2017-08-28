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07:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске двадцать человек эвакуировались из загоревшегося магазина

Пожарные справились с огнем за 23 минуты с момента поступления вызова. Люди не пострадали.

В минувшее воскресенье, 27 августа, около 16:33 часов в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании магазина в Советском округе. Огонь охватил пристройку к пятиэтажному дому на проспекте Мира.

Как уточняет «Вечерний Омск», в момент возгорания в помещении находилось около 20 человек. Все покупатели и продавцы эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.

Огнеборцы локализовали огонь в через 18 минут и полностью ликвидировали пожар в 16:56 часов. К тушению привлекались 16 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил использования электрооборудования.

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