На главу Гремячинского района завели дело

В частности, не рассмотрен по существу вопрос о хозяйствующих субъектах в сфере лесопромышленного комплекса. Конкретного ответа «челобитчик» от властей так и не получил. Прокурор возбудил административное дело в отношении главы района, ему внесено представление. Глава привлек к дисциплинарной ответственности руководителя отдела муниципальной инфраструктуры и экономического роста района. Мировой суд оштрафовал главу Гремячинского района на 5 тысяч рублей. Решение суда в силу не вступило.