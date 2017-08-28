Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Самые удивительные дети из Книги рекордов Гиннеса
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Это просто смешно — эксперт о словах про опасность армии Украины
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
«Спокойно отстреляются и уйдут»: эксперты о новейших подлодках РФ
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
08:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На главу Гремячинского района завели дело

ПЕРМЬ, 28 августа, ФедералПресс. Прокуратура Гремячинска по обращению администратора «Союза лесопромышленников» проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Гремячинского района.

Чиновники нарушали требование закона о безусловном рассмотрении органом МСУ обращений и направлении письменных ответов заявителям по существу поставленных в обращении вопросов.

В частности, не рассмотрен по существу вопрос о хозяйствующих субъектах в сфере лесопромышленного комплекса. Конкретного ответа «челобитчик» от властей так и не получил. Прокурор возбудил административное дело в отношении главы района, ему внесено представление. Глава привлек к дисциплинарной ответственности руководителя отдела муниципальной инфраструктуры и экономического роста района. Мировой суд оштрафовал главу Гремячинского района на 5 тысяч рублей. Решение суда в силу не вступило.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярск перекредитовался под низкие проценты
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
МИД Мексики ответил Трампу по поводу строительства стены
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь