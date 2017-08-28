За выходные в Челябинской области горели пять лесов
Пожары охватили 15,6 гектара.
Пожары охватили 15,6 гектара.
За минувшие выходные в Челябинской области ликвидировали пять лесных пожаров на площади 15,6 гектара, сообщают в
26 августа три возгорания произошло в Брединском лесничестве и одно в Миасском. На тушении лесных пожаров были задействованы 47 человек и 14 единиц техники.
27 августа пожар ликвидирован в Миасском лесничестве. В тушении приняли участие семь человек и три единицы техники.
Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу активизировать профилактическую работу с целью предупреждения возгораний в лесных массивах Южного Урала.