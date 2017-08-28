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08:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

За выходные в Челябинской области горели пять лесов

Пожары охватили 15,6 гектара.

За минувшие выходные в Челябинской области ликвидировали пять лесных пожаров на площади 15,6 гектара, сообщают в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.

26 августа три возгорания произошло в Брединском лесничестве и одно в Миасском. На тушении лесных пожаров были задействованы 47 человек и 14 единиц техники.

27 августа пожар ликвидирован в Миасском лесничестве. В тушении приняли участие семь человек и три единицы техники.

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу активизировать профилактическую работу с целью предупреждения возгораний в лесных массивах Южного Урала.

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