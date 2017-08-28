В Омске на 10-й Чередовой загорелся автомобиль

Вчера, 27 августа, в 23:14 в паблике «ЧП Омск», появилась информация о том, что горит автомобиль на улице 10-ё Чередова, 27.

Как сообщают очевидцы, дым заметил парень, который просто проходил мимо. Чтобы привлечь внимание, он начал пинать по колесам рядом стоящих автомобилей. Сработавшая сигнализация сделала свое дело, и во двор начали выходить соседи.

Судя по видео, пожарные приехали через 2 минуты, после того, как неравнодушный омич начал бить тревогу по колесам.