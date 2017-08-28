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07:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на 10-й Чередовой загорелся автомобиль

Дым из-под капота заметил прохожий.

Вчера, 27 августа, в 23:14 в паблике «ЧП Омск», появилась информация о том, что горит автомобиль на улице 10-ё Чередова, 27.

Как сообщают очевидцы, дым заметил парень, который просто проходил мимо. Чтобы привлечь внимание, он начал пинать по колесам рядом стоящих автомобилей. Сработавшая сигнализация сделала свое дело, и во двор начали выходить соседи.

Судя по видео, пожарные приехали через 2 минуты, после того, как неравнодушный омич начал бить тревогу по колесам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, на тушение пожара были направлены 9 человек и 2 единицы техники.

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