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09:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Водоснабжение ряда населенных пунктов Дона нарушено из-за аварии

Водоснабжение ряда населенных пунктов Ростовской области нарушено из-за аварии на водоводе.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, информация о порыве водовода возле поселка Каменоломни Октябрьского района поступила к спасателям 27 августа в 22.50.

«Под нарушение водоснабжения попали поселки и населенные пункты г. Шахты, г. Новошахтинска, Октябрьского района. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам потребителей», — говорится в сообщении.

При необходимости жители оставшихся без воды населенных пунктов могут звонить в единые дежурно-диспетчерские службы Новошахтинска (тел.: 8 (86369) 3−21−12),

При необходимости жители оставшихся без воды населенных пунктов могут звонить в единые дежурно-диспетчерские службы Новошахтинска (тел.: 8 (86362) 2−54−66) и Октябрьского района (8 (86360) 2−02−22).

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