Водоснабжение ряда населенных пунктов Дона нарушено из-за аварии
Водоснабжение ряда населенных пунктов Ростовской области нарушено
Водоснабжение ряда населенных пунктов Ростовской области нарушено
Как сообщает
«Под нарушение водоснабжения попали поселки и населенные пункты г. Шахты, г. Новошахтинска, Октябрьского района. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам потребителей», — говорится в сообщении.
При необходимости жители оставшихся без воды населенных пунктов могут звонить в единые
При необходимости жители оставшихся без воды населенных пунктов могут звонить в единые