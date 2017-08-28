Дерзкое ограбление попало на видео в Темиртау

Источник: Tengrinews

Видео дерзкого ограбления опубликовал на своей странице в Facebook блогер Бекжан Киманов.

По его словам, данное видео ему прислали по WhatsApp. На кадрах запечатлено помещение, похожее на отделение почты или обменный пункт. По словам Киманова, действие происходит в Темиртау.

Молодой мужчина заходит в помещение и дергает за ручку двери, которая отделяет его от девушки-кассиршы. Поговорив немного с кассиршей, грабитель разбивает стекло и врывается в комнату. Он открывает выдвижной ящик стола и забирает из него деньги. Затем мужчина направляется к выходу.

Девушка пытается остановить грабителя и бросается за ним. В этот момент мужчина вытаскивает из рукава большой нож и запугивает им девушку. Он угрожает ей, что зарежет и заявляет, что ему «уже нечего терять».

По данным полиции мужчина уже задержан.