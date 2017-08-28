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09:34 (мск), источник: Newslab.ru

Молодой водитель перевернул иномарку с детьми

Одиночное ДТП произошло 27 августа на автодороге «Шарыпово — Дубинино».

В результате ДТП в Шарыповском районе пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел накануне на 4 км автодороги «Шарыпово — Дубинино». 21-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird не справился с управлением и съехал в кювет. После этого иномарка перевернулась.

Во время загрузки произошла ошибка.

На заднем сиденье машины находились двое мальчиков 2007 и 2005 годов рождения. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Младшего из них госпитализировали.

Водитель травм не получил. Он был трезв. Кем ему приходились пострадавшие дети, не уточняется.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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