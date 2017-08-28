Молодой водитель перевернул иномарку с детьми

В результате ДТП в Шарыповском районе пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел накануне на 4 км автодороги «Шарыпово — Дубинино». 21-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird не справился с управлением и съехал в кювет. После этого иномарка перевернулась.

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На заднем сиденье машины находились двое мальчиков 2007 и 2005 годов рождения. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Младшего из них госпитализировали.

Водитель травм не получил. Он был трезв. Кем ему приходились пострадавшие дети, не уточняется.