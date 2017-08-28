Молодой водитель перевернул иномарку с детьми
Одиночное ДТП произошло 27 августа на автодороге «Шарыпово — Дубинино».
Одиночное ДТП произошло 27 августа на автодороге «Шарыпово — Дубинино».
В результате ДТП в Шарыповском районе пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в
Инцидент произошел накануне на 4 км автодороги «Шарыпово — Дубинино». 21-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird не справился с управлением и съехал в кювет. После этого иномарка перевернулась.
На заднем сиденье машины находились двое мальчиков 2007 и 2005 годов рождения. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Младшего из них госпитализировали.
Водитель травм не получил. Он был трезв. Кем ему приходились пострадавшие дети, не уточняется.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.