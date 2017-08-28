Перед судом предстанет житель Екатеринбурга, насмерть сбивший двух школьниц

Трагедия, о которой идет речь, произошла поздним вечером 27 мая нынешнего года недалеко от села Косулино. Как было установлено позже, водитель легковушки, будучи пьяным, не справился с управлением и выехал на правую обочину. В это время по обочине к поселку Прохладный, шли две несовершеннолетние девочки 14 и 15 лет.