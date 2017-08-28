Перед судом предстанет житель Екатеринбурга, насмерть сбивший двух школьниц

Трагедия, о которой идет речь, произошла поздним вечером 27 мая нынешнего года недалеко от села Косулино. Как было установлено позже, водитель легковушки, будучи пьяным, не справился с управлением и выехал на правую обочину. В это время по обочине к поселку Прохладный, шли две несовершеннолетние девочки 14 и 15 лет.
Мужчина не заметил школьниц и сбил их. От полученных травм девочки скончались на месте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Водитель после этого с места происшествия скрылся, но позднее был задержан сотрудниками ГИБДД в Березовском. На основании ходатайства следствия мужчину заключили под стражу.
Добавим, что следователем районного отдела СКР внесено представление в компетентные органы власти для принятия необходимых мер по недопущению впредь обстоятельств, которые способствовали совершению преступления.