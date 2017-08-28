В Башкирии без вести пропал 23-летний парень

В ночь с 24 на 25 августа он с друзьями уехал отдыхать на дачу, после чего домой уже не вернулся. Друзья и родные парня сразу начали бить тревогу и распространили сообщение о пропаже парня в соцсетях.

Происшествие произошло в городе Сибае. Там, в 3 саду молодой человек проводил время с друзьями. Ночью Михаил пошел к выходу из сада, через 10 минут его друзья пошли искать его, но найти так и не смогли.