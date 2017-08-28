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10:30 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут 45-летнего мужчину, пропавшего 23 августа

В Калининграде волонтёры ищут Сергея Шестакова, пропавшего 23 августа. Об этом сообщается в сообществе «Поиск пропавших людей Калининград» «ВКонтакте».

Калининградец вышел из дома по ул. Артиллерийской около 23:00. С тех пор его местонахождение не известно.

На вид мужчине 45 лет, рост 184 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в красную куртку из плотной ткани, синие джинсы и чёрные туфли.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, волонтёры просят звонить по телефонам полиции 554−502, 02, 102 или координатору поисковой группы 8911−486−44−54 (Александр).

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