В Калининграде ищут 45-летнего мужчину, пропавшего 23 августа
В Калининграде волонтёры ищут Сергея Шестакова, пропавшего 23 августа. Об этом сообщается в сообществе «Поиск пропавших людей Калининград» «ВКонтакте».
В Калининграде волонтёры ищут Сергея Шестакова, пропавшего 23 августа. Об этом сообщается в сообществе «Поиск пропавших людей Калининград» «ВКонтакте».
Калининградец вышел из дома по ул. Артиллерийской около 23:00. С тех пор его местонахождение не известно.
На вид мужчине 45 лет, рост 184 см, худощавое телосложение, волосы
Всех, кому