«Облако хлора» на пляже в Британии: к медикам обратились сотни людей
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Более 230 человек обратились к медикам с жалобами на непроизвольно текущие слезы из глаз и зуд в горле
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Более 230 человек обратились к медикам с жалобами на непроизвольно текущие слезы из глаз и зуд в горле
Инцидент произошел накануне на пляже мыса
Отдыхающие жаловались на рвоту, слезоточение глаз и проблемы с дыханием. Экстренные службы, эвакуировав пляж, рекомендовали местным жителям закрыть окна и двери своих домов, так как опасались дальнейшего распространения «облака хлора» по прибрежной территории.
Правоохранительные органы Британии выясняют причину появления «химической дымки». Предполагается, что она появилась на пляже со стороны моря.