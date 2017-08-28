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09:01 (мск), источник: Sputnik.by

«Облако хлора» на пляже в Британии: к медикам обратились сотни людей

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Более 230 человек обратились к медикам с жалобами на непроизвольно текущие слезы из глаз и зуд в горле из-за «облака хлора», передают британские СМИ.

Инцидент произошел накануне на пляже мыса Бичи-Хед в Восточном Сассексе — отдыхающие были эвакуированы с жалобами на плохое самочувствие после появления «тумана».

Отдыхающие жаловались на рвоту, слезоточение глаз и проблемы с дыханием. Экстренные службы, эвакуировав пляж, рекомендовали местным жителям закрыть окна и двери своих домов, так как опасались дальнейшего распространения «облака хлора» по прибрежной территории.

Правоохранительные органы Британии выясняют причину появления «химической дымки». Предполагается, что она появилась на пляже со стороны моря.

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