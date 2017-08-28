МИД: В зоне действия урагана «Харви» могут находиться несколько сотен казахстанцев

Источник: Tengrinews

«В связи с разрушительным ураганом “Харви” в штате Техас казахстанские дипломаты в США поддерживают тесные контакты с активистами казахской диаспоры, проживающими в этом районе. В данный момент в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев», — сообщил Жайнаков на своей странице в Facebook.

Распространена информация с контактными данными консула Казахстана в Вашингтоне и номером телефона горячей линии для связи в случае необходимости. По сведениям официальных лиц, среди пострадавших граждан Казахстана к этому часу не зафиксировано.

Напомним, жители американского штата Техас столкнулись с огромным по масштабу стихийным бедствием, обрушившимся на побережье штата. Мощный ураган «Харви» привел к катастрофическим разрушениям.

Несмотря на то, что ураган «Харви» ослаб до уровня тропического шторма (еще в пятницу этот показатель был почти максимальным), самые опасные последствия могут быть впереди. Речь идет о наводнениях, которые накрывают крупнейший город штата Хьюстон.