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08:49 (мск), источник: Tengrinews

МИД: В зоне действия урагана «Харви» могут находиться несколько сотен казахстанцев

Среди пострадавших от разрушительного урагана «Харви» в США граждан Казахстана нет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В связи с разрушительным ураганом “Харви” в штате Техас казахстанские дипломаты в США поддерживают тесные контакты с активистами казахской диаспоры, проживающими в этом районе. В данный момент в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев», — сообщил Жайнаков на своей странице в Facebook.

Распространена информация с контактными данными консула Казахстана в Вашингтоне и номером телефона горячей линии для связи в случае необходимости. По сведениям официальных лиц, среди пострадавших граждан Казахстана к этому часу не зафиксировано.

Напомним, жители американского штата Техас столкнулись с огромным по масштабу стихийным бедствием, обрушившимся на побережье штата. Мощный ураган «Харви» привел к катастрофическим разрушениям.

Несмотря на то, что ураган «Харви» ослаб до уровня тропического шторма (еще в пятницу этот показатель был почти максимальным), самые опасные последствия могут быть впереди. Речь идет о наводнениях, которые накрывают крупнейший город штата Хьюстон.

По данным международных СМИ, в городской черте, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение, сообщается о пяти погибших, однако пока достоверно подтверждены две смерти. Эвакуировано до двух тысяч человек.

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