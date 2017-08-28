Родители погибшего в Балашихе ребенка заявили обвиняемой по делу иск на 10 млн руб

«Представителями потерпевшей стороны — родителями погибшего мальчика, заявлен гражданский иск к Алисовой на сумму 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — сказал собеседник агентства.

Официальных сообщений относительно такого иска пока не было.

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). В сообщении отмечалось, что женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ).

6 июля Железнодорожный городской суд отправил О. Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест О. Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.

При этом судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала тогда, что Главное управление МВД по Московской области проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ) и о допросе проводивших экспертизу специалистов.

Прокуратура Московской области потребовала передать для дальнейшего расследования материалы дела из Балашихинского следственного управления МВД в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий подмосковного управления МВД.

21 июня представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина заявила «Интерфаксу», что следователи намерены установить, при каких обстоятельствах ребенок мог употребить алкоголь.