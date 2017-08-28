Родители погибшего в Балашихе ребенка заявили обвиняемой по делу иск на 10 млн руб

«Представителями потерпевшей стороны — родителями погибшего мальчика, заявлен гражданский иск к Алисовой на сумму 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — сказал собеседник агентства.
Официальных сообщений относительно такого иска пока не было.
15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). В сообщении отмечалось, что женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ).
6 июля Железнодорожный городской суд отправил О. Алисову под арест до 15 сентября. Позже арест О. Алисовой был продлен до 30 января 2018 года.
При этом судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.
Последнее обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала тогда, что Главное управление МВД по Московской области проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц.
В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ) и о допросе проводивших экспертизу специалистов.
Прокуратура Московской области потребовала передать для дальнейшего расследования материалы дела из Балашихинского следственного управления МВД в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий подмосковного управления МВД.
21 июня представитель областного управления Следственного комитета России Елена Фокина заявила «Интерфаксу», что следователи намерены установить, при каких обстоятельствах ребенок мог употребить алкоголь.
Она подтвердила, что, согласно результатам молекулярно-генетической экспертизы, проведённой в Главном управлении криминалистики СКР, в крови мальчика обнаружен этиловый спирт в количестве 2,7 промилле.