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09:24 (мск), источник: VLADNEWS

Серьезная авария произошла на трассе Уссурийск — Владивосток

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Тяжелое ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Инцидент произошел на трассе Уссурийск — Владивосток, где столкнулись два автомобиля. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Сообщается, что в момент аварии в одном из автомобиле находились маленькие дети.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Nissan Primera не справился с управлением на скользком участке трассы, в результате чего произошло столкновение с джипом Toyota. Есть пострадавшие.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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