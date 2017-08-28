Серьезная авария произошла на трассе Уссурийск — Владивосток
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Тяжелое ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.
Инцидент произошел на трассе Уссурийск — Владивосток, где столкнулись два автомобиля. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Сообщается, что в момент аварии в одном из автомобиле находились маленькие дети.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки Nissan Primera не справился с управлением на скользком участке трассы, в результате чего произошло столкновение с джипом Toyota. Есть пострадавшие.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.