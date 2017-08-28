Полиция разогнала массовую драку подростков в Миассе

Более десятка подростков устроили разборку напротив ТРК «Слон» в Миассе (Челябинская область) — горожане видели, как несколько человек избивали одного парня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 27 августа, вечером подростки устроили массовую драку напротив ТРК по улице Романенко. В потасовке принимали участие более десятка человек. Местные жители были шокированы, увидев, как несколько молодых людей накинулись на одного из парней. Очевидцы вызвали полицию.

«Самое ужасное, что никто из мимо проезжающих мужчин не остановился. Мужики, грош вам цена! Хорошо, что полиция приехала быстро. Парня, которого избивали ногами, руками, скакали на нем несколько человек, было очень жалко. Я думаю, родители узнают своих детей, которые были в состоянии алкогольного опьянения», — пишут горожане в группе «Инцидент Миасс».

В ОМВД по Миассу подтвердили, что сотрудникам пришлось выезжать на место. Однако как только полицейские показались у ТРК, подростки разбежались. Доставить в отдел для дачи объяснений удалось лишь одного из них. В больницу никто из пострадавших в драке так и не обратился. По факту произошедшего начата проверка.