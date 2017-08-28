В Лысьве в пруду утонул мужчина
Инцидент произошел 25 августа. В 14:30 в МЧС поступило сообщение, что очевидцы нашли тело мужчины в Травянском пруду.
Инцидент произошел 25 августа. В 14:30 в МЧС поступило сообщение, что очевидцы нашли тело мужчины в Травянском пруду.
На месте происшествия утонувшего из воды достали спасатели Лысьвенской городской службы спасения. После тело передали правоохранителям, которые начали работу по установлению личности. Причины произошедшего выясняются.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает, что залогом безопасности каждого человека являются только выполнение правил поведения и дисциплина пребывания около водоема.