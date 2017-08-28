Волгоградцев просят помочь в установлении личности поджигателей
Правоохранители просят оказать содействие в установлении личностей волгоградцев, возможно, причастных к возгоранию в Дзержинском районе.
Правоохранители просят оказать содействие в установлении личностей волгоградцев, возможно, причастных к возгоранию в Дзержинском районе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городском ГУ МВД, 25 августа в районе дома по улице Космонавтов загорелись трава и деревья. По словам полицейских, характер возгораний свидетельствует об умышленном поджоге.
Правоохранители просят всех, кто узнал двух молодых людей на фотографии или знает, где они сейчас находятся, позвонить по телефонам (8442) 93−01−11 или 02. «Конфиденциальность сведений гарантируется», — добавили в ГУ МВД.