Полиция разыскивает укравших у пенсионерки более 280 тысяч рублей мошенников в Нижнем Новгороде
Полиция разыскивает укравших у пенсионерки более 280 тысяч рублей мошенников в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Полиция разыскивает укравших у пенсионерки более 280 тысяч рублей мошенников в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Сообщение о преступлении поступило в полицию 24 августа. 86-летняя пенсионерка сообщила, что к ней домой пришли две незнакомки, которые представились сотрудниками социальной службы. После ухода женщин нижегородка обнаружила пропажу 280,3 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).