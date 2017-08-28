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09:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Полиция разыскивает укравших у пенсионерки более 280 тысяч рублей мошенников в Нижнем Новгороде

Полиция разыскивает укравших у пенсионерки более 280 тысяч рублей мошенников в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 27 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщение о преступлении поступило в полицию 24 августа. 86-летняя пенсионерка сообщила, что к ней домой пришли две незнакомки, которые представились сотрудниками социальной службы. После ухода женщин нижегородка обнаружила пропажу 280,3 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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