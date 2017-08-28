Молния стала причиной шести пожаров в Брестской области
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной шести пожаров за сутки в Брестской области. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной шести пожаров за сутки в Брестской области. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
В Брестской области с 6.00 27 августа до 6.00 28 августа произошло семь пожаров. Предполагаемая причина шести из них — удар молнии. Огонь уничтожил три деревянные хозпостройки в Ивановском и Лунинецком районах. В Столинском районе в трех хозяйственных строениях уничтожена кровля, перекрытие, имущество.
В Беларуси днем 27 августа и ночью 28-го был объявлен оранжевый уровень опасности