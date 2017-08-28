Прокуратура Приморья хочет вернуть в колонию Ирину Вдовину, выпущенную по УДО
Получившая на пару с мужем 30 лет женщина намерена доказать, что дело «ОПГ семьи Вдовиных» сфальсифицировано.
Получившая на пару с мужем 30 лет женщина намерена доказать, что дело «ОПГ семьи Вдовиных» сфальсифицировано.
Владивосток, 28 августа, PrimaMedia.
Новыми красками заиграло давно закрытое уголовное дело в отношении жительницы Владивостока Ирины Вдовиной, которую несколько лет назад вместе с мужем признали виновными в серии убийств и хищений. Женщина, которую приговорили к 8 годам тюрьмы за мошенничество, недавно освободилась по УДО и намерена обжаловать обвинительные приговоры — свой и супруга, отбывающего 22-летний срок. Однако в Приморский краевой суд поступила кассационная жалоба об отмене
В Приморском краевом суде сегодня, 28 августа, состоялось заседание президиума суда, на которое было вынесено рассмотрение кассационного представления прокурора и кассационной жалобы от гражданина Д. А. Воловичева — потерпевшего по делу об убийстве. Как следует из сказанного на слушании, заявители намерены отменить постановление Михайловского районного суда Приморья, освободившего
История «ОПГ семьи Вдовиных» несколько лет назад была на слуху. Чете приписывается убийство трех человек: директора ресторана «Зеркальный»,
В ноябре 2015 года краевой суд признал Вдовиных виновными в серии убийств и хищений имущества, приговорив Дмитрия Вдовина к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство, а Ирину Вдовину — к 8-ми колонии общего режима за мошенничество.
Последняя часть срока отбыла в СИЗО, часть в колонии, выплатила назначенный штраф в полном объеме, получила положительную характеристику в месте отбывания наказания и вышла на свободу
Когда Вдовина обратилась в краевой суд с заявлением получить материалы дела, практически одновременно их запросила прокуратура Михайловского района, дело передали в органы. Осужденная заявление отозвала.
Еще позднее в краевой суд поступили представление от прокурора, который просит отменить УДО Вдовиной
Перед началом слушания корреспонденту агентства удалось побеседовать с осужденной, интересы которой представляют сразу три адвоката.
— Меня освободили
Дмитрий Вдовин продолжает отбывать наказание в колонии строгого режима.
В самом начале заседания президиума краевого суда адвокат Вдовиной Дмитрий Попков ходатайствовал об отводе главе коллегии — зампредседателя Приморского краевого суда Игоря Попова. Ссылаясь на неназванного сотрудника суда, который передал информацию Ирине Вдовиной, он заявил:
— Мы считаем, что вы лично, председательствующий на заседании президиума, заинтересованы в исходе данного дела. Члены президиума должны об этом знать.
Далее Попков пояснил: по информации стороны защиты, кассационное представление прокуратуры инициировал лично Игорь Попов.
Председательствующий судья попросил уточнить, откуда получена информация, содержащая серьезные обвинения. Адвокат повторил, что источник — работник краевого суда, который пока что они называть не будут. Прокурор (автор представления), когда ему дали высказать мнение об отводе судьи, назвал основания заявления несостоятельными, голословными, а доказательства — полученными неизвестным путем.
После перерыва, который взял президиум, Игорь Попов воспользовался возможностью дать объяснения и неожиданно заявил самоотвод:
— Основания для отвода, заявленного стороной защиты, я не вижу, поскольку те доводы, которые были озвучены в обоснование заявления об отводе, они несостоятельны, голословны и абсолютно не соответствуют действительности. Но вместе с тем я хотел бы озвучить еще одно обстоятельство, на которое нельзя не обратить внимание. Это письмо за моей подписью в адрес другого судьи на его запрос о потерпевших, которые участвовали при рассмотрении дела в первой инстанции в отношении Вдовиной.
Коллеги заявление Игоря Попова приняли. Поскольку председательствующего судьи президиум лишился, рассмотрение кассаций отложили на неделю.