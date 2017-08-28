Прокуратура Приморья хочет вернуть в колонию Ирину Вдовину, выпущенную по УДО

Владивосток, 28 августа, PrimaMedia.

Новыми красками заиграло давно закрытое уголовное дело в отношении жительницы Владивостока Ирины Вдовиной, которую несколько лет назад вместе с мужем признали виновными в серии убийств и хищений. Женщина, которую приговорили к 8 годам тюрьмы за мошенничество, недавно освободилась по УДО и намерена обжаловать обвинительные приговоры — свой и супруга, отбывающего 22-летний срок. Однако в Приморский краевой суд поступила кассационная жалоба об отмене условно-досрочного Вдовиной. Корреспондент ИА PrimaMedia побывал на заседании кассационной инстанции и узнал подробности дела.

В Приморском краевом суде сегодня, 28 августа, состоялось заседание президиума суда, на которое было вынесено рассмотрение кассационного представления прокурора и кассационной жалобы от гражданина Д. А. Воловичева — потерпевшего по делу об убийстве. Как следует из сказанного на слушании, заявители намерены отменить постановление Михайловского районного суда Приморья, освободившего условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания Ирину Вдовину.

История «ОПГ семьи Вдовиных» несколько лет назад была на слуху. Чете приписывается убийство трех человек: директора ресторана «Зеркальный», бизнес-конкурента и пенсионерки, а также серия хищений иномарок. С 2010 по 20102 годы их разыскивали по всей стране и в итоге задержали в Екатеринбурге.

В ноябре 2015 года краевой суд признал Вдовиных виновными в серии убийств и хищений имущества, приговорив Дмитрия Вдовина к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство, а Ирину Вдовину — к 8-ми колонии общего режима за мошенничество.

Последняя часть срока отбыла в СИЗО, часть в колонии, выплатила назначенный штраф в полном объеме, получила положительную характеристику в месте отбывания наказания и вышла на свободу условно-досрочно этой весной. По мнению Вдовиной, началось все с того, что по выходу из колонии она решила как следует ознакомиться с материалами ее уголовного дела, поскольку во время следствия такой возможности не было.

Когда Вдовина обратилась в краевой суд с заявлением получить материалы дела, практически одновременно их запросила прокуратура Михайловского района, дело передали в органы. Осужденная заявление отозвала.

Еще позднее в краевой суд поступили представление от прокурора, который просит отменить УДО Вдовиной из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства, и жалоба от потерпевшего по делу об убийстве (против Дмитрия Вдовина, а не его супруги).

Перед началом слушания корреспонденту агентства удалось побеседовать с осужденной, интересы которой представляют сразу три адвоката.

— Меня освободили условно-досрочно в мае, соответствующее постановление Михайловского районного суда никто, включая прокуратуру, тогда не обжаловал. Более того, прокуратура поддержала мое ходатайство о возможности условно-досрочного освобождения. Сейчас через кассационные инстанции прокуратура пытается обжаловать постановление суда, аргументируя это надуманными доводами. Я расцениваю это как давление, преследование меня за попытку реализовать свое на обжалование приговора, — рассказывает Ирина Вдовина.

Дмитрий Вдовин продолжает отбывать наказание в колонии строгого режима.

В самом начале заседания президиума краевого суда адвокат Вдовиной Дмитрий Попков ходатайствовал об отводе главе коллегии — зампредседателя Приморского краевого суда Игоря Попова. Ссылаясь на неназванного сотрудника суда, который передал информацию Ирине Вдовиной, он заявил:

— Мы считаем, что вы лично, председательствующий на заседании президиума, заинтересованы в исходе данного дела. Члены президиума должны об этом знать.

Далее Попков пояснил: по информации стороны защиты, кассационное представление прокуратуры инициировал лично Игорь Попов.

Председательствующий судья попросил уточнить, откуда получена информация, содержащая серьезные обвинения. Адвокат повторил, что источник — работник краевого суда, который пока что они называть не будут. Прокурор (автор представления), когда ему дали высказать мнение об отводе судьи, назвал основания заявления несостоятельными, голословными, а доказательства — полученными неизвестным путем.

После перерыва, который взял президиум, Игорь Попов воспользовался возможностью дать объяснения и неожиданно заявил самоотвод:

— Основания для отвода, заявленного стороной защиты, я не вижу, поскольку те доводы, которые были озвучены в обоснование заявления об отводе, они несостоятельны, голословны и абсолютно не соответствуют действительности. Но вместе с тем я хотел бы озвучить еще одно обстоятельство, на которое нельзя не обратить внимание. Это письмо за моей подписью в адрес другого судьи на его запрос о потерпевших, которые участвовали при рассмотрении дела в первой инстанции в отношении Вдовиной.