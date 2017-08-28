Безработная жительница Омска выпала с 10-го этажа и осталась жива

Несчастье произошло вчера, 27 августа, в десятом часу вечера. Из окна многоэтажки на улице Фрезерная выпала 23-летняя омичка. По предварительным данным, она сорвалась с 10-го этажа. момент падения заметили случайные прохожие, они и вызвали скорую помощь.

Пострадавшая была оперативно доставлена в БСМП-1 Омска. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также закрытую травму живота и груди, переломы позвонков шеи и сложные переломы обеих лопаток и обеих лодыжек.

Сотрудники правоохранительных органов пока не могут опросить пострадавшую и выяснить, что произошло на самом деле, так как девушка находится без сознания. Известно лишь то, что в последнее время она нигде не работала и у нее не было никаких проблем с законом, в базе судимых граждан омичка не значилась.