Безработная жительница Омска выпала с 10-го этажа и осталась жива
С тяжелыми травмами 23-летняя девушка доставлена в больницу, врачи сейчас борются за ее жизнь. А вот 59-летнему омичу помочь уже не сможет никто, выпав с 8-го этажа он разбился.
С тяжелыми травмами 23-летняя девушка доставлена в больницу, врачи сейчас борются за ее жизнь. А вот 59-летнему омичу помочь уже не сможет никто, выпав с 8-го этажа он разбился.
Несчастье произошло вчера, 27 августа, в десятом часу вечера. Из окна многоэтажки на улице Фрезерная выпала 23-летняя омичка. По предварительным данным, она сорвалась с 10-го этажа. момент падения заметили случайные прохожие, они и вызвали скорую помощь.
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Сотрудники правоохранительных органов пока не могут опросить пострадавшую и выяснить, что произошло на самом деле, так как девушка находится без сознания. Известно лишь то, что в последнее время она нигде не работала и у нее не было никаких проблем с законом, в базе судимых граждан омичка не значилась.
Чуть меньше повезло 59-летнему омичу, выпавшему из окна на 8-м этаже дома на улице Дианова. Инцидент также произошел вчера в десятом часу вечера, однако мужчина погиб. Не исключено, что это мог быть суицид, так как он страдал тяжелым онкологическим заболеванием и часто жаловался родным на невыносимые боли.