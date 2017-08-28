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09:26 (мск), источник: Om1.ru

Безработная жительница Омска выпала с 10-го этажа и осталась жива

С тяжелыми травмами 23-летняя девушка доставлена в больницу, врачи сейчас борются за ее жизнь. А вот 59-летнему омичу помочь уже не сможет никто, выпав с 8-го этажа он разбился.

Несчастье произошло вчера, 27 августа, в десятом часу вечера. Из окна многоэтажки на улице Фрезерная выпала 23-летняя омичка. По предварительным данным, она сорвалась с 10-го этажа. момент падения заметили случайные прохожие, они и вызвали скорую помощь.

Пострадавшая была оперативно доставлена в БСМП-1 Омска. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также закрытую травму живота и груди, переломы позвонков шеи и сложные переломы обеих лопаток и обеих лодыжек.

Сотрудники правоохранительных органов пока не могут опросить пострадавшую и выяснить, что произошло на самом деле, так как девушка находится без сознания. Известно лишь то, что в последнее время она нигде не работала и у нее не было никаких проблем с законом, в базе судимых граждан омичка не значилась.

Чуть меньше повезло 59-летнему омичу, выпавшему из окна на 8-м этаже дома на улице Дианова. Инцидент также произошел вчера в десятом часу вечера, однако мужчина погиб. Не исключено, что это мог быть суицид, так как он страдал тяжелым онкологическим заболеванием и часто жаловался родным на невыносимые боли.

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