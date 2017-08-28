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09:12 (мск), источник: БЕЛТА

В Минской области два человека получили ожоги из-за загоревшейся на них одежды

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области два человека получили ожоги из-за загоревшейся на них одежды. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Первый несчастный случай произошел в Столбцах. Женщина на территории частного домовладения разжигала мангал с использованием легковоспламеняющейся жидкости и на ней загорелась одежда. Она была госпитализирована с ожогами 1−3 степени (30% тела).

Второй инцидент произошел в агрогородке Путчино Дзержинского района. На мужчине во время сварочных работ загорелась одежда, и он был госпитализирован с ожогами 1−4 степени (20% тела).

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