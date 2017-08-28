В Минской области два человека получили ожоги из-за загоревшейся на них одежды
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области два человека получили ожоги
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области два человека получили ожоги
Первый несчастный случай произошел в Столбцах. Женщина на территории частного домовладения разжигала мангал с использованием легковоспламеняющейся жидкости и на ней загорелась одежда. Она была госпитализирована с ожогами 1−3 степени (30% тела).
Второй инцидент произошел в агрогородке Путчино Дзержинского района. На мужчине во время сварочных работ загорелась одежда, и он был госпитализирован с ожогами 1−4 степени (20% тела).