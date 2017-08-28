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09:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В карьерах под Нижним Тагилом утонули два дайвера

В один день.

27 августа 2017 года в карьерах под Нижним Тагилом утонули 2 дайвера.

Первый несчастный случай произошел на карьере Лазурный — утонул 51-летний мужчина. Спустя 2 часа аналогичный сигнал поступил с соседнего карьера Шиловский, в водах которого погиб 21-летний молодой человек. Погибшего подняли с глубины около 40 метров. По предварительным данным, он пробыл под водой около 10 минут.

«В ходе предварительного осмотра повреждений не обнаружено. Тела направлены на вскрытие. Причины до конца не ясны. Оба погибших использовали собственное снаряжение, которое было исправно», — рассказал «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По факту гибели дайверов проводится проверка.

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