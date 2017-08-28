В карьерах под Нижним Тагилом утонули два дайвера

Первый несчастный случай произошел на карьере Лазурный — утонул 51-летний мужчина. Спустя 2 часа аналогичный сигнал поступил с соседнего карьера Шиловский, в водах которого погиб 21-летний молодой человек. Погибшего подняли с глубины около 40 метров. По предварительным данным, он пробыл под водой около 10 минут.