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10:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Два волгоградца скончались от отравления консервами

Два жителя Волгоградской области погибли от отравления домашней консервацией в 2017 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, за первое полугодие 2017 года было зарегистрировано 20 случаев ботулизма, где пострадал 21 человек, из которых у двух заболевание завершилось летальным исходом.

«Связано это было с потреблением волгоградцами продуктов домашнего приготовления. В первом полугодие 2017 года в регионе было зарегистрировано восемь случаев отравления консервированными грибами без летальных исходов», — добавили в ведомстве.

Напомним, что в 2016 году в Волгоградской области количество случаев ботулизма составило 26 случаев, где пострадало 27 человек, у трех заболевание завершилось летальным исходом.

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