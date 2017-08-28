Два волгоградца скончались от отравления консервами
Два жителя Волгоградской области погибли от отравления домашней консервацией в 2017 году.
Два жителя Волгоградской области погибли от отравления домашней консервацией в 2017 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, за первое полугодие 2017 года было зарегистрировано 20 случаев ботулизма, где пострадал 21 человек, из которых у двух заболевание завершилось летальным исходом.
«Связано это было с потреблением волгоградцами продуктов домашнего приготовления. В первом полугодие 2017 года в регионе было зарегистрировано восемь случаев отравления консервированными грибами без летальных исходов», — добавили в ведомстве.
Напомним, что в 2016 году в Волгоградской области количество случаев ботулизма составило 26 случаев, где пострадало 27 человек, у трех заболевание завершилось летальным исходом.