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10:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане от отравления газом погиблиа женщина и две девочки 9 и 5 лет

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Лениногорском районе от отравления угарным газом погибли женщина и две ее дочери, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в частной бане № 17 по улице Крутской в деревне Петропавловка три человека, возможно, отравились угарным газом. Все экстренные службы были отправлены к месту происшествия.

Прибывшие на место медики обнаружили в частной бане тела трех погибших — 35-летней женщины и двух ее дочерей 9 и 5 лет. Тела погибших были доставлены в морг Лениногорской ЦРБ. Точная причина смерти устанавливается.

ГУ МЧС России по РТ напоминает: причиной отравления угарным газом в бане может стать неисправность или неверная эксплуатация печи, наличие сажи и копоти в дымоходе, трещины и сколы на поверхности каменки или в дымовом канале, и даже некоторые породы камней, которые при нагреве выделяют в пространство большое количество окиси углерода.

Во время принятия банных процедур всегда обращайте внимание на своё состояние. Отравление угарным газом сопровождается следующими симптомами: тошнота или рвота, сладость во рту, пульсация висков, нарушение ориентации, головокружение, слабость, головная боль, слезоточение, сухой кашель.

Если вы обнаружили у себя данные симптомы, незамедлительно покиньте банное помещение. Выйдите на улицу и активно дышите свежим воздухом, делайте глубокие вдохи и выдохи. Чтобы облегчить состояние можно выпить крепкого чаю с мятой.

Угарный газ (СО) — вещество без цвета и запаха, вовремя обнаружить его наличие в помещении не представляется возможным. Он очень опасен для здоровья: при концентрации этого газа в воздухе в количестве 0,5 процента человек может не выжить. При отравлении угарным газом сначала происходит кислородное голодание биологических тканей организма, затем — головного мозга. Вследствие недостатка кислорода наступает удушье.

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