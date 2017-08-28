В Татарстане от отравления газом погиблиа женщина и две девочки 9 и 5 лет

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в частной бане № 17 по улице Крутской в деревне Петропавловка три человека, возможно, отравились угарным газом. Все экстренные службы были отправлены к месту происшествия.

Прибывшие на место медики обнаружили в частной бане тела трех погибших — 35-летней женщины и двух ее дочерей 9 и 5 лет. Тела погибших были доставлены в морг Лениногорской ЦРБ. Точная причина смерти устанавливается.

ГУ МЧС России по РТ напоминает: причиной отравления угарным газом в бане может стать неисправность или неверная эксплуатация печи, наличие сажи и копоти в дымоходе, трещины и сколы на поверхности каменки или в дымовом канале, и даже некоторые породы камней, которые при нагреве выделяют в пространство большое количество окиси углерода.

Во время принятия банных процедур всегда обращайте внимание на своё состояние. Отравление угарным газом сопровождается следующими симптомами: тошнота или рвота, сладость во рту, пульсация висков, нарушение ориентации, головокружение, слабость, головная боль, слезоточение, сухой кашель.

Если вы обнаружили у себя данные симптомы, незамедлительно покиньте банное помещение. Выйдите на улицу и активно дышите свежим воздухом, делайте глубокие вдохи и выдохи. Чтобы облегчить состояние можно выпить крепкого чаю с мятой.