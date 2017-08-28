Пассажир погиб в опрокинувшейся Toyota Sense в Братске

Пассажир 1984 года рождения погиб в опрокинувшейся Toyota Sense на 228-ом км федеральной автодороги «Вилюй» в Братске сегодня, 28 августа, около 3.18. Также водитель 1986 года рождения получил переломы, ссадины и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.