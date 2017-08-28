Пассажир погиб в опрокинувшейся Toyota Sense в Братске
Водитель иномарки получил тяжелые травмы.
Водитель иномарки получил тяжелые травмы.
Пассажир 1984 года рождения погиб в опрокинувшейся Toyota Sense на 228-ом км федеральной автодороги «Вилюй» в Братске сегодня, 28 августа, около 3.18. Также водитель 1986 года рождения получил переломы, ссадины и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
Водитель автомобиля направлялся из района Центральный в сторону района Энергетик.
— По предварительной информации, водитель Toyota Sense, не справился с управлением, съехал с дороги, после чего иномарка опрокинулась. В результате пассажир скончался до приезда скорой помощи, водитель был доставлен в больницу с переломами и ссадинами, — отметили в ведомстве.
Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии.