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11:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пассажир погиб в опрокинувшейся Toyota Sense в Братске

Водитель иномарки получил тяжелые травмы.

Пассажир 1984 года рождения погиб в опрокинувшейся Toyota Sense на 228-ом км федеральной автодороги «Вилюй» в Братске сегодня, 28 августа, около 3.18. Также водитель 1986 года рождения получил переломы, ссадины и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

Водитель автомобиля направлялся из района Центральный в сторону района Энергетик.

 — По предварительной информации, водитель Toyota Sense, не справился с управлением, съехал с дороги, после чего иномарка опрокинулась. В результате пассажир скончался до приезда скорой помощи, водитель был доставлен в больницу с переломами и ссадинами, — отметили в ведомстве.

Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии.

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