В Омске мошенники похитили два миллиона у банка при помощи безработных алкоголиков

По данным омской прокуратуры, с сентября по октябрь 2012 года обвиняемый вместе с тремя знакомыми, среди которых была управляющая сибирского филиала банка, решили с помощью поддельных документов похитить у банка деньги.

Для этого они привлекли несколько человек, которые злоупотребляли алкоголем и не имели постоянного места работы, а потому нуждались в деньгах. За вознаграждение в 30−40 тысяч мошенники заставляли их по поддельным документам и справкам получать в банке кредит. Всего было оформлено шесть кредитных договоров на общую сумму более 2 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый и одна его сообщница полностью признали вину и возместили банку около 500 тысяч из украденных денег, а также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.