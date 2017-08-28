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10:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске мошенники похитили два миллиона у банка при помощи безработных алкоголиков

Октябрьский райсуд признал 63-летнего омича виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным омской прокуратуры, с сентября по октябрь 2012 года обвиняемый вместе с тремя знакомыми, среди которых была управляющая сибирского филиала банка, решили с помощью поддельных документов похитить у банка деньги.

Для этого они привлекли несколько человек, которые злоупотребляли алкоголем и не имели постоянного места работы, а потому нуждались в деньгах. За вознаграждение в 30−40 тысяч мошенники заставляли их по поддельным документам и справкам получать в банке кредит. Всего было оформлено шесть кредитных договоров на общую сумму более 2 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый и одна его сообщница полностью признали вину и возместили банку около 500 тысяч из украденных денег, а также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Октябрьский райсуд приговорил мошенника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также постановил взыскать с него оставшиеся более 1,5 млн ущерба. Уголовные дела в отношении других соучастников в настоящее время рассматриваются судом.

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