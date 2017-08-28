Мужчина выбросил пакет с наркотиками и убежал от полицейских в центре Краснодара
39-летнего жителя одной из соседних республик поймали краснодарские правоохранители при попытке убежать от стражей порядка.
39-летнего жителя одной из соседних республик поймали краснодарские правоохранители при попытке убежать от стражей порядка.
На одной из улиц краевой столицы при виде страж порядка, мужчина выбросил пакет с порошкообразным веществом и попытался скрыться. Однако его задержали сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
«Принадлежащий задержанному пакет был обнаружен и изъят. По заключению экспертизы его содержимого установлено, что находящееся в нем вещество является наркотическим общей массой 72,58 граммов, что является крупным размером», — сообщает
Как выяснили стажи порядка, приезжий незаконно приобрел и хранил при себе наркотик, расфасованный в 95 полимерных пакетов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.