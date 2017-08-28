Мужчина выбросил пакет с наркотиками и убежал от полицейских в центре Краснодара

На одной из улиц краевой столицы при виде страж порядка, мужчина выбросил пакет с порошкообразным веществом и попытался скрыться. Однако его задержали сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

«Принадлежащий задержанному пакет был обнаружен и изъят. По заключению экспертизы его содержимого установлено, что находящееся в нем вещество является наркотическим общей массой 72,58 граммов, что является крупным размером», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.