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10:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Мужчина выбросил пакет с наркотиками и убежал от полицейских в центре Краснодара

39-летнего жителя одной из соседних республик поймали краснодарские правоохранители при попытке убежать от стражей порядка.

На одной из улиц краевой столицы при виде страж порядка, мужчина выбросил пакет с порошкообразным веществом и попытался скрыться. Однако его задержали сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

«Принадлежащий задержанному пакет был обнаружен и изъят. По заключению экспертизы его содержимого установлено, что находящееся в нем вещество является наркотическим общей массой 72,58 граммов, что является крупным размером», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснили стажи порядка, приезжий незаконно приобрел и хранил при себе наркотик, расфасованный в 95 полимерных пакетов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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