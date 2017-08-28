В Волгограде с оружием и наркотиками задержан слесарь котельной
Мужчина придерживается националистических взглядов.
Мужчина придерживается националистических взглядов.
Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в
При обыске места работы подозреваемого, помещении районной котельной, полицейские изъяли: винтовку образца 1891/30 г. г. системы Мосина, калибра 7,62 мм и 150 патронов к ней; гранату Ф-1; 6 запалов; порох; сигнальный пистолет переделанный под стрельбу патронами 16 кал. и 52 патрона к нему, а также растительный наркотик — марихуану.
Согласно заключению специалистов
Следствию предстоит выяснить, для каких целей подозреваемый хранил запрещенные к свободному обороту предметы.