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15:12 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде с оружием и наркотиками задержан слесарь котельной

Мужчина придерживается националистических взглядов.

Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе проверки поступившей информации о причастности к незаконному обороту оружия, боеприпасов и наркотиков оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области задержали 54-летнего жителя Советского района, сторонника националистических взглядов.

При обыске места работы подозреваемого, помещении районной котельной, полицейские изъяли: винтовку образца 1891/30 г. г. системы Мосина, калибра 7,62 мм и 150 патронов к ней; гранату Ф-1; 6 запалов; порох; сигнальный пистолет переделанный под стрельбу патронами 16 кал. и 52 патрона к нему, а также растительный наркотик — марихуану.

Согласно заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра регионального главка МВД, изъятое оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: ст. 222 «Незаконные приобретение, хранение, оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств».

Следствию предстоит выяснить, для каких целей подозреваемый хранил запрещенные к свободному обороту предметы.

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