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10:31 (мск), источник: Sputnik.by

Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 19

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Один из пострадавших во время ДТП на Кубани скончался в больнице, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Источник: Sputnik.by

«При падении вахтового автобуса в акваторию Черного моря погибли 19 человек: один из пострадавших скончался в лечебном учреждении», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в медучреждении остаются 19 человек.

В минувшую пятницу автобус, перевозивший рабочих подрядной организации компании «Таманьнефтегаз», упал в море в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края России. В результате ЧП на месте погибли 18 человек, были спасены 33.

Позже была установлена причина аварии — неисправность тормозной системы автобуса.

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