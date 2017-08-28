Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 19

Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 19

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Один из пострадавших во время ДТП на Кубани скончался в больнице, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.