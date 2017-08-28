Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 19
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Один из пострадавших во время ДТП на Кубани скончался в больнице, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Один из пострадавших во время ДТП на Кубани скончался в больнице, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«При падении вахтового автобуса в акваторию Черного моря погибли 19 человек: один из пострадавших скончался в лечебном учреждении», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в медучреждении остаются 19 человек.
В минувшую пятницу автобус, перевозивший рабочих подрядной организации компании «Таманьнефтегаз», упал в море в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края России. В результате ЧП на месте погибли 18 человек, были спасены 33.
Позже была установлена причина аварии — неисправность тормозной системы автобуса.