Три человека погибли при пожаре в доме престарелых в Красноярске
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трое человек погибли, 34 эвакуированы из горевшего дома престарелых «Жемчужина» в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трое человек погибли, 34 эвакуированы из горевшего дома престарелых «Жемчужина» в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.
«По имеющейся на данный момент информации, трое человек погибло, 34 человека эвакуированы из горящего дома», — уточнили в ведомстве.
По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания.
Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что число погибших увеличилось до четырех.
«Погибли еще три человека, всего четверо», — сказал собеседник агентства.
В понедельник около 11:30 по местному времени произошло возгорание частного пансионата для престарелых по улице Авиационная в городе Красноярске.
В настоящее время пожар ликвидирован, сообщил в понедельник ТАСС представитель регионального главка МЧС Александр Якимов.
На месте работает следственная группа в составе следователей,
В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства частного учреждения для престарелых граждан, в должностные обязанности которых входило обеспечения пожарной безопасности, а также должностным лицам контролирующих органов. Изымается необходимая документация, опрашиваются руководители учреждения, а также очевидцы произошедшего. Устанавливается местонахождение владельца частного дома, на территории которого расположен очаг возгорания.