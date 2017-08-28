В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшую девушку, которой нужна помощь врачей

Девушке может быть необходима медицинская помощь, говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

Алина исчезла еще 25 августа. Ее рост 165 см, нормальное телосложение, каштановые волосы и короткая стрижка, серые глаза. Особая примета — сколиоз.

Девушка была одета в серую футболку, голубые джинсы и синие кеды. С собой у пропавшей был белый рюкзак с рисунком.