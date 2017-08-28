В Воронежской области 20 человек отравились грибами в 2017 году

Источник: РИА "Воронеж"

Причиной отравлений стало употребление в пищу неизвестных и похожих на съедобные грибов — свинушек, шампиньонов, сыроежек, лисичек.

В начале июля грибами отравилась семья из трех человек в Верхнемамонском районе. Детей среди них не было. Все пострадавшие попали в больницу.

В 2016 году отравившихся было 150, среди них 23 ребенка. От отравления грибами умерли полуторагодовалый ребенок, семейная пара, пенсионерка с внуком.

Санитарные врачи напомнили жителям региона, что собирать можно только знакомые грибы и только вдали от дорог, магистралей, населенных пунктов. За грибами лучше отправляться с плетеной корзиной — в ней они дольше останутся свежими. Гриб нужно срезать с целой ножкой. Пластинчатые, дряблые, червивые грибы, грибы без ножек следует выкидывать. В день сбора грибы нужно перебрать, очистить от земли, промыть, отсортировать по видам и готовить каждый вид по отдельности. Условно съедобные грибы после обработки нужно отварить или отмочить, чтобы уничтожить ядовитые вещества, содержащиеся в плодовом теле.

Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. При покупке грибов в магазине нужно обращать внимание на чистоту и целостность упаковки, информацию на этикетке. Опасно приобретать домашние грибные консервы.