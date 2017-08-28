В Воронежской области 20 человек отравились грибами в 2017 году

Причиной отравлений стало употребление в пищу неизвестных и похожих на съедобные грибов — свинушек, шампиньонов, сыроежек, лисичек.
В начале июля грибами отравилась семья из трех человек в Верхнемамонском районе. Детей среди них не было. Все пострадавшие попали в больницу.
В 2016 году отравившихся было 150, среди них 23 ребенка. От отравления грибами умерли полуторагодовалый ребенок, семейная пара, пенсионерка с внуком.
Санитарные врачи напомнили жителям региона, что собирать можно только знакомые грибы и только вдали от дорог, магистралей, населенных пунктов. За грибами лучше отправляться с плетеной корзиной — в ней они дольше останутся свежими. Гриб нужно срезать с целой ножкой. Пластинчатые, дряблые, червивые грибы, грибы без ножек следует выкидывать. В день сбора грибы нужно перебрать, очистить от земли, промыть, отсортировать по видам и готовить каждый вид по отдельности. Условно съедобные грибы после обработки нужно отварить или отмочить, чтобы уничтожить ядовитые вещества, содержащиеся в плодовом теле.
Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. При покупке грибов в магазине нужно обращать внимание на чистоту и целостность упаковки, информацию на этикетке. Опасно приобретать домашние грибные консервы.
Есть блюда из грибов можно только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Грибы нельзя давать детям до 14 лет, не рекомендованы они и пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. В случае первых признаков отравления необходимо обратиться к врачу.